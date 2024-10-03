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Медиалига (МФЛ)

В РФС приняли решение по матчу сборных России и Медиалиги

03 Октября 2024 • 08:38 Комментировать

Глава медийного клуба «Броук Бойз» Дмитрий Егоров дал комментарий касательно возможного товарищеского поединка между национальной сборной России и командой Медиалиги.

«РФС отказался играть с сборной Медиалиги», - оставил сообщение руководитель в своих социальных сетях.

Сборная России с февраля 2022 года не может принимать участия в международных турнирах из-за бана от ФИФА и УЕФА. В связи с этим национальная команда проводит исключительно товарищеские матчи. В последнем контрольном поединке подопечные Валерия Карпина одержали гостевую победу над Вьетнамом со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Егоров
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