Дзюба снова угодил в скандал

Бывший нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюбы стал участником скандала.

36-летний футболист во время финального матча Лиги уличного футбола в ходе словесной перепалки пнул ногой игрока «Амкала». Футболисты медийной команды сразу же потребовали удалить Дзюбу с поля, но арбитр никак не отреагировал на поступок нападающего.

После этого игроки «Амкала» приняли решение покинуть поле прямо во время матча. Позже команда снялась с турнира, их заменой стал клуб «Чертаново Медиа».

Добавим, что в момент ухода Дзюба вкинул игрокам «Амкала» в спину следующую фразу: «Девочки, можете идти».