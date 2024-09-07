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Медиалига (МФЛ)

Дзюба снова угодил в скандал

07 Сентября 2024 • 21:46 Комментировать (1)

Бывший нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюбы стал участником скандала.

36-летний футболист во время финального матча Лиги уличного футбола в ходе словесной перепалки пнул ногой игрока «Амкала». Футболисты медийной команды сразу же потребовали удалить Дзюбу с поля, но арбитр никак не отреагировал на поступок нападающего.

После этого игроки «Амкала» приняли решение покинуть поле прямо во время матча. Позже команда снялась с турнира, их заменой стал клуб «Чертаново Медиа».

Добавим, что в момент ухода Дзюба вкинул игрокам «Амкала» в спину следующую фразу: «Девочки, можете идти».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Амкал
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Комментарии (1) Все комментарии
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ЯРЫЙ БРЮС
07 Сентября 2024 в 22:01
этот шут всё никак не угомонится
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