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Медиалига (МФЛ)

«Зенит» исключил нападающего из заявки на сезон

05 Сентября 2024 • 15:00 Комментировать

«Зенит» исключил футболиста из заявки на сезон Российской премьер-лиги. Речь идёт о нападающем Иване Сергееве, который, как ожидается, в скором времени вернётся в «Крылья Советов». Информация об исключении 29-летнего Сергеева из заявки размещена на официальном сайте РПЛ в соответствующем разделе.

На текущий момент «Зенит» располагается на первой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Второй «Краснодар» команда Сергея Семака опережает на два зачётных балла. Ближайший матч чемпионата «сине-бело-голубые» проведут в субботу, 14 сентября, - против ЦСКА на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
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