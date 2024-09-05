«Зенит» исключил нападающего из заявки на сезон

«Зенит» исключил футболиста из заявки на сезон Российской премьер-лиги. Речь идёт о нападающем Иване Сергееве, который, как ожидается, в скором времени вернётся в «Крылья Советов». Информация об исключении 29-летнего Сергеева из заявки размещена на официальном сайте РПЛ в соответствующем разделе.

На текущий момент «Зенит» располагается на первой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Второй «Краснодар» команда Сергея Семака опережает на два зачётных балла. Ближайший матч чемпионата «сине-бело-голубые» проведут в субботу, 14 сентября, - против ЦСКА на выезде.