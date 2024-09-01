2DROTS обыграли «Амкал» в Кубке лиги

Завершился матч первого тура группового этапа первого сезона Кубка Медийной футбольной лиги между 2DROTS и «Амкалом». Победу с минимальным преимуществом в счете 1:0 одержали подопечные Дмитрия Кузнецова.

Единственный мяч на 36-й минуте матча, который прошел на большой арене «Лужники», забил воспитанник московского «Динамо» и бывший игрок «Шинника» и «Чайки» Антон Терехов, который пробил точно в дальний угол ворот.

Напомним, что «Амкал» продолжает выступление в Кубке России. В третьем раунде плей-офф Пути регионов команда Александра Панова сыграет против «Космоса» из Долгопрудного.