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Медиалига (МФЛ)

Бывший защитник «Ахмата» Семёнов будет выступать в Медиалиге

27 Августа 2024 • 14:03 Комментировать

Бывший защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов попал в заявку команды Lit Energy на первый Кубок Медийной футбольной лиги.

Напомним, что турнир стартует уже в пятницу, 30 августа. Lit Energy, владельцем которой является блогер Михаил Литвин, будет впервые принимать участие в медийном турнире. В первом туре команда встретится со «СКА-Ростовом» на «Лужниках».

Семёнов, которому сейчас 35 лет, находится в статусе свободного агента после того, как у него закончился контракт с грозненским клубом, за который он выступал на протяжении последних десяти лет. На его счету также 27 игр за национальную сборную России. 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Семёнов Lit Energy
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