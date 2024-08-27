Бывший защитник «Ахмата» Семёнов будет выступать в Медиалиге

Бывший защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов попал в заявку команды Lit Energy на первый Кубок Медийной футбольной лиги.

Напомним, что турнир стартует уже в пятницу, 30 августа. Lit Energy, владельцем которой является блогер Михаил Литвин, будет впервые принимать участие в медийном турнире. В первом туре команда встретится со «СКА-Ростовом» на «Лужниках».

Семёнов, которому сейчас 35 лет, находится в статусе свободного агента после того, как у него закончился контракт с грозненским клубом, за который он выступал на протяжении последних десяти лет. На его счету также 27 игр за национальную сборную России.