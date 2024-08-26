Кокорин может сыграть в Медиалиге

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов, который является президентом и игроком медийной команды «Родины Медиа», рассказал, что форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин может сыграть в первом Кубке лиги, который стартует уже в ближайшие выходные.

«Встретились с Кокорой, сказал, что готов выйти за «Родину Медиа» в полуфинале и финале Кубка!» — написал Тарасов в своём телеграм-канале, прикрепив фотографию с Кокориным.

Напомним, что «Родина Медиа» является победителем третьего сезона Медийной футбольной лиги. В прошлом сезоне она принимала участие в розыгрыше Кубка России, но не не смогла барьер первого раунда Пути регионов.