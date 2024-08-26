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Медиалига (МФЛ)

Кокорин может сыграть в Медиалиге

26 Августа 2024 • 13:24 Комментировать

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов, который является президентом и игроком медийной команды «Родины Медиа», рассказал, что форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин может сыграть в первом Кубке лиги, который стартует уже в ближайшие выходные.

«Встретились с Кокорой, сказал, что готов выйти за «Родину Медиа» в полуфинале и финале Кубка!» — написал Тарасов в своём телеграм-канале, прикрепив фотографию с Кокориным.

Напомним, что «Родина Медиа» является победителем третьего сезона Медийной футбольной лиги. В прошлом сезоне она принимала участие в розыгрыше Кубка России, но не не смогла барьер первого раунда Пути регионов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Родина Медиа
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