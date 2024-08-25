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Медиалига (МФЛ)

Экс-игрок ЦСКА Ефремов пополнил ряды медийной команды «Амкал» официально

25 Августа 2024 • 13:28 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Ефремов стал игроком «Амкала», об этом сообщает пресс-служба медийного клуба.

Ефремову сейчас 29 лет. Ранее он выступал за «Оренбург», «Урал» самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон». Последним его клубом был ивановский «Текстильщик», с которым он прекратил сотрудничество по окончании минувшего сезона.

Напомним, что «Амкал» в матче второго раунда плей-офф Пути регионов Кубка России на выезде обыграл «Велес» (2:0) и стал единственным медийным клубом, который вышел в третий круг, где сыграет против «Космоса» из Долгопрудного. 

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