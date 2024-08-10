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Медиалига (МФЛ)

Будущее Дркушича прояснится в течение суток

10 Августа 2024 • 16:48 Комментировать

Будущее защитника «Сочи» Вани Дркушича прояснится в течение ближайших суток. Об этом рассказал агент Младен Ратковица, который работает с 24-летним словенским футболистом.

«Будущее Вани Дркушича прояснится в ближайшие 24 часа. Скоро всё прояснится», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Ранее слухи связывали Дркушича с несколькими клубами, в частности с испанской «Севильей». Защитник «Сочи» обратил на себя внимание на чемпионате Европы, где он хорошо выступил в составе сборной Словении.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ваню Дркушича в 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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