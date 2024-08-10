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Медиалига (МФЛ)

Жирков прокомментировал переход Набабкина в СКА из Медиалиги

10 Августа 2024 • 16:42 Комментировать

В субботу было объявлено о том, что защитник Кирилл Набабкин будет выступать за ростовский СКА в Медиалиге. Комментарий на этот счёт дал Юрий Жирков, который в СКА является футболистом и членом тренерского штаба.

«Он и до этого с нами тренировался пару раз. Знали, что он будет с нами. Очень квалифицированный игрок, который нас усилит и в обороне, и в атаке. Думаю, если у него наметится какая-то профессиональная команда, то он продолжит играть профессионально», - цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

Жирков отметил, что такой футболист, как Набабкин, мог бы пригодиться в любой команде Премьер-лиги. Стоит сказать, что этим летом Кирилл обрёл статус свободного агента после ухода из ЦСКА, где он играл пятнадцать лет.

Отметим, что владельцем ростовского СКА является музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста.

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Юрий Жирков Кирилл Набабкин Ска Ростов-На-Дону ещё теги
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