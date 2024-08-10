Набабкин нашёл команду

Известный в прошлом футболист ЦСКА Кирилл Набабкин нашёл себе новую команду. О переходе 37-летнего футболиста в свои ряды объявил ростовский СКА, который представляет Медиалигу.

Напомним, что Набабкин этим летом обрёл статус свободного агента после истечения срока контракта с ЦСКА. За «армейцев» защитник выступал на протяжении пятнадцати лет. За это время футболист провёл 322 официальных матча, в которых забил пять голов и отдал одиннадцать голевых передач на партнёров.

Стоит сказать, что в последние годы Медиалига пользуется популярностью. Несколько команд даже получают право выступить в Кубке России.