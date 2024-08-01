Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Медиалига (МФЛ)

«ПСЖ» готов отдать Угарте в аренду с правом выкупа

01 Августа 2024 • 13:27 Комментировать

Французский «ПСЖ» готов расстаться со своим полузащитником Мануэлем Угарте, который пополнил ряды команды прошлым летом, когда перешёл из лиссабонского «Спортинга».

По информации от L’Equipe, «ПСЖ» не прочь отдать уругвайского опорника в аренду, но только в том случае, если в сделку будет включена солидная опция выкупа. Главным претендентом на полузащитника остаётся «Манчестер Юнайтед».

Угарте не смог закрепиться в стартовом составе «ПСЖ» в своём дебютном сезоне под руководством Луиса Энрике. 23-летний уругваец открыт к тому, чтобы перебраться в Английскую премьер-лигу. Год назад игроком интересовался «Челси», но гонку за Мануэлем выиграл «ПСЖ».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Мануэль Угарте трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В «Зените» приняли решение по Соболеву В «Интер Майами» ответили, отпустят ли Месси в «Барселону» Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Гвардиола предупредил Ямаля Гвардиола назвал клуб всей своей жизни - это не «Манчестер Сити» Вот почему Соболев не хочет играть за «Спартак»: 7 скандалов, с которыми ассоциируется клуб Раскрыто имя инициатора трансфера Соболева в «Зенит» Гвардиола рассказал, что думает о новом тренере «Барселоны» «Зенит» принял решение по Бакаеву «Спартак» готовит новый трансфер за 15 млн евро
Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру «Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне»
Спортивные новости
Официально: Никита Гусев продлил контракт с московским «Динамо» На Олимпиаде сменился лидер – у кого больше золота Рыбин – о переходе Кузнецова в СКА: «Не нужно расслабляться и думать, что ты на одном коньке тут всех обыграешь» СКА объявил о подписании контракта с Евгением Кузнецовым США только шестые: Кто лидирует на Олимпиаде после четырёх медальных дней Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Августа
13:27 · Медиалига
«ПСЖ» готов отдать Угарте в аренду с правом выкупа
25 Июля
21:00 · Кубок России
Когда и во сколько 2DROTS, Broke Boys и «Амкал» сыграют в Кубке России
21 Июля
10:30 · Россия. Премьер-лига
Дзюба может перейти в медийный клуб - известно название
15 Июля
22:52 · Медиалига
Broke Boys разгромили 2DROTS и стали чемпионами Медиалиги
11 Июля
21:24 · Медиалига
Карвахаль: «Каждый день говорю Родри, чтобы он покинул Манчестер» 3
10 Июля
18:58 · Кубок России
Дмитрий Егоров: «Амкал» получит проходку в Кубок России»
22 Июня
23:27 · Медиалига
Broke Boys обыграли «Родину Медиа» и стали вторыми полуфиналистами Медиалиги
20:07 · Медиалига
2DROTS вышел в полуфинал Медиалиги, выбив «Амкал»
09 Июня
18:31 · Медиалига
Генич покинул «Матч ТВ» 6 официально
01 Июня
13:26 · Медиалига
Тарасов назвал главную проблему в переговорах с Дзюбой
30 Мая
18:34 · Медиалига
Клуб Медиалиги готов предложить Дзюбе 1 млн рублей в месяц и электрический «Москвич»
28 Мая
11:11 · Медиалига
«Ньюкасл» может выложить 23 миллиона евро за вратаря «Бёрнли»
18 Мая
13:00 · Медиалига
Бывший тренер сборной России высказался о возможном проведении матча между сборными России и Медиалиги эксклюзив
14 Мая
21:30 · Россия. Премьер-лига
Филимонов возглавил «Народную команду» официально
08 Мая
18:32 · Медиалига
Гордеев объяснил, почему он против матча сборной России со сборной Медиалиги эксклюзив
28 Апреля
07:33 · Россия. Премьер-лига
Глава РПЛ Алаев: «Не считаю Медиалигу конкурентом»
23 Апреля
19:44 · Россия. Премьер-лига
Президент «Родины Медиа» назвал самый медийный клуб РПЛ
17:31 · Россия. Премьер-лига
Идову допустил, что больше не сыграет на профессиональном уровне
17:26 · Россия. Премьер-лига
Идову: «В Медиалиге впервые за долгое время ощутил волнение перед игрой»
13:50 · Медиалига
Стало известно расписание второго тура пятого сезона МФЛ
21 Апреля
14:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» уволил Кирьякова с поста главного тренера 3
17 Апреля
13:11 · Медиалига
Аленичев пополнил состав «Народной команды» официально
16 Апреля
17:35 · Медиалига
Экс-капитан «Спартака» Титов стал игроком «Народной команды» официально
11 Апреля
21:39 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «График в «Родине-2» пока свободный»
16:43 · Медиалига
Баста: Мы подумаем о возможном назначении Абаскаля в «СКА-Ростов»
Все новости