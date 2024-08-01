«ПСЖ» готов отдать Угарте в аренду с правом выкупа

Французский «ПСЖ» готов расстаться со своим полузащитником Мануэлем Угарте, который пополнил ряды команды прошлым летом, когда перешёл из лиссабонского «Спортинга».

По информации от L’Equipe, «ПСЖ» не прочь отдать уругвайского опорника в аренду, но только в том случае, если в сделку будет включена солидная опция выкупа. Главным претендентом на полузащитника остаётся «Манчестер Юнайтед».

Угарте не смог закрепиться в стартовом составе «ПСЖ» в своём дебютном сезоне под руководством Луиса Энрике. 23-летний уругваец открыт к тому, чтобы перебраться в Английскую премьер-лигу. Год назад игроком интересовался «Челси», но гонку за Мануэлем выиграл «ПСЖ».