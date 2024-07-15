Broke Boys разгромили 2DROTS и стали чемпионами Медиалиги

Сегодня, 15 июля, состоялся финальный матч пятого сезона Медийной футбольной лиги. В главном поединке турнира на поле сошлись Broke Boys и 2DROTS.
Игра завершилась уверенной победой «броуков» с крупным счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Георгий Челидзе, Сергей Зубков и Павел Яковлев.
Стоит сказать, что Broke Boys впервые в своей истории стали чемпионами Медийной футбольной лиги. Ранее команда проиграла шесть финалов в различных турнирах, в том числе финал прошлого сезона МФЛ.
Протокол игры
|35'Яковлев Павел (0:1)
|74'Зубков Сергей (0:2)
|105'Челидзе Георгий (Гео) (0:3)
Сычёв Дмитрий II•Гудаев Денис (DE GUDAI)•Логинов Вадим (LOGA)•Семенов Владислав (SEMIO)•Евтушенко Сергей•Мартусевич Максим•Скоропупов Илья (SKOROPUPOV)•Ослоновский Владислав•Манаев Станислав (MANNA)•Газданов Артур (ГАЗДАНОВ)•Прошляков Данила
Запасные: Клуцей Годфред Гаучо•Кузнецов Александр (КУЗЕН)•Натхо Амир•Спирин Андрей•Сальников Илья (SALYA)•Бегларян Артур (BEGLARYAN)•Бондарь Олег (VAGABOND)•Степанов Александр (STIL)•Губочкин Алексей•Скляр Эдамс Валтэр (EDAMS)•Коршунов Иван (KORSH)•Курзенёв Алексей•Талабко Артём (TALABKO)•Фролов Максим (FROL)•Бондарь Андрей•Нту Ромео (MBAYPE)
Зириков Николай (ZIRIKOV)•Рзаев Мушвиг (MUMUSH)•Давыдов Илья (DAVYD)•Киряков Сергей (Киряков Сергей)•Плешко Евгений (JEKI4)•Мазуров Илья (MAZUR)•Соснин Антон (SOSNIN)•Чёрный Вадим (CHERNIY)•Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)•Майрович Максим•Яковлев Павел
Запасные: Данилин Максим Алексеевич•Зубков Сергей•Абукассим Раджаб (БЕЛГА)•Данилов Ион•Анисимов Денис•Сулебанов Амин•Щекочихин Виктор (SHCHEKOCHIKHIN)•Коробов Григорий (ГРИНЯ)•Романов Леонид (ROMANOFF)•Крохин Дмитрий (KROKHA)•Челидзе Георгий (Гео)•Саргсян Эдуард (SARGSYAN)•Мирзоалиев Табриз (TABO JR)•Гилязутдинов Илья (GILYA)
15 июля.
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