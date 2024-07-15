Broke Boys разгромили 2DROTS и стали чемпионами Медиалиги

Сегодня, 15 июля, состоялся финальный матч пятого сезона Медийной футбольной лиги. В главном поединке турнира на поле сошлись Broke Boys и 2DROTS.

Игра завершилась уверенной победой «броуков» с крупным счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Георгий Челидзе, Сергей Зубков и Павел Яковлев.

Стоит сказать, что Broke Boys впервые в своей истории стали чемпионами Медийной футбольной лиги. Ранее команда проиграла шесть финалов в различных турнирах, в том числе финал прошлого сезона МФЛ.