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Broke Boys разгромили 2DROTS и стали чемпионами Медиалиги

15 Июля 2024 • 22:52 Комментировать
2DROTS
0:3
Broke Boys

Сегодня, 15 июля, состоялся финальный матч пятого сезона Медийной футбольной лиги. В главном поединке турнира на поле сошлись Broke Boys и 2DROTS.

Игра завершилась уверенной победой «броуков» с крупным счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Георгий Челидзе, Сергей Зубков и Павел Яковлев.

Стоит сказать, что Broke Boys впервые в своей истории стали чемпионами Медийной футбольной лиги. Ранее команда проиграла шесть финалов в различных турнирах, в том числе финал прошлого сезона МФЛ.

Протокол игры  
2DROTS0:3Broke Boys
  35'Яковлев Павел (0:1)
  74'Зубков Сергей (0:2)
  105'Челидзе Георгий (Гео) (0:3)
Сычёв Дмитрий IIГудаев Денис (DE GUDAI)Логинов Вадим (LOGA)Семенов Владислав (SEMIO)Евтушенко СергейМартусевич МаксимСкоропупов Илья (SKOROPUPOV)Ослоновский ВладиславМанаев Станислав (MANNA)Газданов Артур (ГАЗДАНОВ)Прошляков Данила
Запасные: Клуцей Годфред ГаучоКузнецов Александр (КУЗЕН)Натхо АмирСпирин АндрейСальников Илья (SALYA)Бегларян Артур (BEGLARYAN)Бондарь Олег (VAGABOND)Степанов Александр (STIL)Губочкин АлексейСкляр Эдамс Валтэр (EDAMS)Коршунов Иван (KORSH)Курзенёв АлексейТалабко Артём (TALABKO)Фролов Максим (FROL)Бондарь АндрейНту Ромео (MBAYPE)
Зириков Николай (ZIRIKOV)Рзаев Мушвиг (MUMUSH)Давыдов Илья (DAVYD)Киряков Сергей (Киряков Сергей)Плешко Евгений (JEKI4)Мазуров Илья (MAZUR)Соснин Антон (SOSNIN)Чёрный Вадим (CHERNIY)Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)Майрович МаксимЯковлев Павел
Запасные: Данилин Максим АлексеевичЗубков СергейАбукассим Раджаб (БЕЛГА)Данилов ИонАнисимов ДенисСулебанов АминЩекочихин Виктор (SHCHEKOCHIKHIN)Коробов Григорий (ГРИНЯ)Романов Леонид (ROMANOFF)Крохин Дмитрий (KROKHA)Челидзе Георгий (Гео)Саргсян Эдуард (SARGSYAN)Мирзоалиев Табриз (TABO JR)Гилязутдинов Илья (GILYA)
15 июля.
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Евро-Футбол.Ру,
2DROTS Broke Boys

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Сегодня, 15 Июля
00:59
Ставка и прогноз на матч 2DROTS — Broke Boys Медиалиги — 15 июля 2024
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