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Карвахаль: «Каждый день говорю Родри, чтобы он покинул Манчестер»

11 Июля 2024 • 21:24 Комментировать

Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Дани Карвахаль рассказал о своих разговорах с его партнёром по «красной фурии» Родри Эрнандесе. Карвахаль очень хочет видеть Эрнандеса, играющего за «Манчестер Сити», в составе «сливочных».

«Я каждый день говорю ему, чтобы он покинул Манчестер, что там нет солнца, и приехал в Мадрид, потому что он нам нужен. Он говорит мне, что у него есть контракт... Но он идеально нам подойдет», - приводит слова Карвахаля COPE.

Испанская сборная с Родри и Карвахалем сыграет в финале Евро-2024 против сборной Англии 14 июля. В полуфинале испанцы выбили с Евро французскую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Сборная Испании Даниэль Карвахаль Родри Эрнандес ещё теги
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