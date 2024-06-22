Broke Boys обыграли «Родину Медиа» и стали вторыми полуфиналистами Медиалиги

В субботу, 22 июня, Broke Boys встречались с «Родиной Медиа» в рамках ответного четвертьфинального матча Медийной футбольной лиги.

В первой игре «Родина Медиа» одержала победу в серии буллиталити.

Основное время ответной встречи завершилось победой Broke Boys с минимальным счетом 1:0. В серии пенальти и буллиталити Broke Boys снова оказались сильнее (3:2) и вышли в 1/2 финала Медиалиги.

Стоит сказать, что Broke Boys стали вторым участником полуфинала Медиалиги. Ранее в следующий раунд пробился 2DROTS, который выбил из турнира «Амкал».