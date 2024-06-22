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Медиалига (МФЛ)

Broke Boys обыграли «Родину Медиа» и стали вторыми полуфиналистами Медиалиги

22 Июня 2024 • 23:27 Комментировать
Broke Boys
1:0
ФК Родина Медиа

В субботу, 22 июня, Broke Boys встречались с «Родиной Медиа» в рамках ответного четвертьфинального матча Медийной футбольной лиги.

В первой игре «Родина Медиа» одержала победу в серии буллиталити.

Основное время ответной встречи завершилось победой Broke Boys с минимальным счетом 1:0. В серии пенальти и буллиталити Broke Boys снова оказались сильнее (3:2) и вышли в 1/2 финала Медиалиги.

Стоит сказать, что Broke Boys стали вторым участником полуфинала Медиалиги. Ранее в следующий раунд пробился 2DROTS, который выбил из турнира «Амкал».

Протокол игры  
Broke Boys1:0ФК Родина Медиа
(1:0) Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)12'  
Зириков ИванРзаев Мушвиг (MUMUSH)Давыдов Илья (DAVYD)Киряков Сергей (Киряков Сергей)Плешко Евгений (JEKI4)Коробов ГригорийДанилов ИонСоснин АнтонЧёрный Вадим (CHERNIY)Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)Яковлев Павел
Запасные: Жудур Мохамед НасерЗвездин ИгорьАбукассим Раджаб (БЕЛГА)Егоров Дмитрий (EGOROV)Анисимов ДенисСулебанов АминЩекочихин Виктор (SHCHEKOCHIKHIN)Романов Леонид (ROMANOFF)Крохин Дмитрий (KROKHA)Челидзе Георгий (Гео)Саргсян Эдуард (SARGSYAN)Мирзоалиев Табриз (TABO JR)Гилязутдинов Илья (GILYA)Майрович Максим
Сухоносов НикитаРустамов Гасан (GAS)Макеев ЕвгенийСтепанов Степан (ДЯДЯ СТЕПА)Мурадов СвятославТарасов Дмитрий (TARASOV)Ндонгмо Делио (ALEX)Лобкарёв ВладимирМаляров Никита (АРАГОН)Прокопьев МихаилТарасов Александр (T-KILLAH)
Запасные: Абоубакар Мусса (MOUSSA)Гудаева Эля (GUDAEVA)Абдельааль Ахмед (OZOO')Будаков АлександрТитов Андрей (HUNTER)Старков МаксимЖамалетдинов ТимурМаксумов ДжамшедПоникаров АртёмГоряинов Владимир (XXL)Овчинников ПавелГооге АнтонШлёнкин Егор
22 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Родина Медиа Broke Boys

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21 Июня
23:59
Ставка и прогноз на матч Родина Медиа — Broke Boys Медиалиги — 22 июня 2024
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BROKE BOYS ФК РОДИНА МЕДИА
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