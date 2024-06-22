Broke Boys обыграли «Родину Медиа» и стали вторыми полуфиналистами Медиалиги

В субботу, 22 июня, Broke Boys встречались с «Родиной Медиа» в рамках ответного четвертьфинального матча Медийной футбольной лиги.
В первой игре «Родина Медиа» одержала победу в серии буллиталити.
Основное время ответной встречи завершилось победой Broke Boys с минимальным счетом 1:0. В серии пенальти и буллиталити Broke Boys снова оказались сильнее (3:2) и вышли в 1/2 финала Медиалиги.
Стоит сказать, что Broke Boys стали вторым участником полуфинала Медиалиги. Ранее в следующий раунд пробился 2DROTS, который выбил из турнира «Амкал».
Протокол игры
|(1:0) Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)12'
Зириков Иван•Рзаев Мушвиг (MUMUSH)•Давыдов Илья (DAVYD)•Киряков Сергей (Киряков Сергей)•Плешко Евгений (JEKI4)•Коробов Григорий•Данилов Ион•Соснин Антон•Чёрный Вадим (CHERNIY)•Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)•Яковлев Павел
Запасные: Жудур Мохамед Насер•Звездин Игорь•Абукассим Раджаб (БЕЛГА)•Егоров Дмитрий (EGOROV)•Анисимов Денис•Сулебанов Амин•Щекочихин Виктор (SHCHEKOCHIKHIN)•Романов Леонид (ROMANOFF)•Крохин Дмитрий (KROKHA)•Челидзе Георгий (Гео)•Саргсян Эдуард (SARGSYAN)•Мирзоалиев Табриз (TABO JR)•Гилязутдинов Илья (GILYA)•Майрович Максим
Сухоносов Никита•Рустамов Гасан (GAS)•Макеев Евгений•Степанов Степан (ДЯДЯ СТЕПА)•Мурадов Святослав•Тарасов Дмитрий (TARASOV)•Ндонгмо Делио (ALEX)•Лобкарёв Владимир•Маляров Никита (АРАГОН)•Прокопьев Михаил•Тарасов Александр (T-KILLAH)
22 июня.
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