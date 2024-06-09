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Медиалига (МФЛ)

Генич покинул «Матч ТВ» официально

09 Июня 2024 • 18:31 Комментировать
ФК Матч
0:1
ФК Рома

Известный футбольный комментатор Константин Генич объявил об уходе из медиаклуба «Матч ТВ». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Это было увлекательное приключение. С сегодняшнего дня заканчиваю свою тренерскую деятельность в МФЛ. Желаю удачи ФК «Матч ТВ» в дальнейшем! Парни заслуживают лучшего», — написал Генич.

Сегодня, 9 июня, «Матч ТВ» проиграл «Роме» в рамках восьмого тура Медийной футбольной лиги. Встреча между командами завершилась со счетом 0:1.

46-летний Генич возглавлял «Матч ТВ» с апреля 2023 года. Напомним, в качестве футболиста Генич выступал за подмосковные «Химки», пермский «Амкар» и другие коллективы.

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Генич ФК Матч ТВ

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