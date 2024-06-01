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Медиалига (МФЛ)

Тарасов назвал главную проблему в переговорах с Дзюбой

01 Июня 2024 • 13:26 Комментировать

Президент медийного клуба «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов в разговоре с журналистами высказался о возможном подписании звездного российского нападающего Артёма Дзюбы. После ухода из «Локомотива» 35-летний форвард является свободным агентом.

«Это обсуждается. Но по деньгам пока не можем договориться. Заинтересован ли Артем? Пока он не дал конкретного ответа. Но это было бы круто!» - передает слова Дмитрия «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба покинул «железнодорожников» 29 мая. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги нападающий поучаствовал в 21 поединке «Локомотива», записав на свой счет четыре забитых мяча и три ассиста

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Тарасов Артём Дзюба Родина Медиа ещё теги
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