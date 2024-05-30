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Медиалига (МФЛ)

Клуб Медиалиги готов предложить Дзюбе 1 млн рублей в месяц и электрический «Москвич»

30 Мая 2024 • 18:34 Комментировать
Тандем
...
ФК Родина Медиа
02.06 21:00

Президент медиакоманды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов выразил желание подписать экс-форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу.

«Родина Медиа» готова сделать ему предложение. Мы готовы предложить ему 1 миллион рублей в месяц. В качестве бонуса мы можем подарить ему машину, возможно, электрический «Москвич», — приводит слова Тарасова Metaratings.

Кроме того, Тарасов попросил Дзюбу позвонить ему, если предложение заинтересует игрока.

В прошедшем сезоне 35-летний Дзюба появился на поле в 26 встречах с учетом всех турниров, четыре раза поразил ворота соперников и записал на свой счет четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Тарасов Артём Дзюба Родина Медиа ещё теги

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