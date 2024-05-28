«Ньюкасл» может выложить 23 миллиона евро за вратаря «Бёрнли»

Английский «Ньюкасл» положил глаз на вратаря «Бёрнли», который по итогам минувшего розыгрыша АПЛ вылетел в Чемпионшип. По информации от Mail Sport, команда Эдди Хау готова поспорить за Джеймса Траффорда, который является воспитанником «Манчестер Сити».

Как сообщает источник, «сороки» готовы раскошелиться на 23 миллиона евро, чтобы оформить трансфер 21-летнего вратаря. «Бёрнли» выкупил футболиста на постоянной основе прошлым летом у «Манчестер Сити». Тем не менее, Джеймс не горит желанием в следующем сезоне играть в Чемпионшипе.

Траффорд в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги всего два раза сохранил свои ворота сухими в 28 матчах.