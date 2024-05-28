Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Медиалига (МФЛ)

«Ньюкасл» может выложить 23 миллиона евро за вратаря «Бёрнли»

28 Мая 2024 • 11:11 Комментировать

Английский «Ньюкасл» положил глаз на вратаря «Бёрнли», который по итогам минувшего розыгрыша АПЛ вылетел в Чемпионшип. По информации от Mail Sport, команда Эдди Хау готова поспорить за Джеймса Траффорда, который является воспитанником «Манчестер Сити».

Как сообщает источник, «сороки» готовы раскошелиться на 23 миллиона евро, чтобы оформить трансфер 21-летнего вратаря. «Бёрнли» выкупил футболиста на постоянной основе прошлым летом у «Манчестер Сити». Тем не менее, Джеймс не горит желанием в следующем сезоне играть в Чемпионшипе.

Траффорд в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги всего два раза сохранил свои ворота сухими в 28 матчах.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бёрнли трансферы футбола - лето 2024 Джеймс Траффорд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Звезда «Манчестер Сити» де Брёйне выбрал клуб, где продолжит карьеру Месси обратился к «Барселоне» Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024 Нагельсманн прокомментировал назначение Компани тренером «Баварии» Хави проведёт переговоры с топ-клубом АПЛ – известно название Аршавин назвал лучшего тренера сезона РПЛ - это не Семак и Личка Флик изменил решение «Барселоны» по Витору Роке и забраковал одного футболиста Флик хочет пригласить в «Барселону» двух крайних защитников
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Игрок «Реала» послал Тони Крооса
Спортивные новости
«Даллас» обыграл «Эдмонтон» и вышел вперёд в серии Надаль проиграл Звереву на старте «Ролан Гаррос» Сборная Чехии обыграла сборную Швейцарии и впервые за 14 лет выиграла чемпионат мира по хоккею Леклер стал победителем Гран-при Монако, Пиастри - второй, Сайнс - третий Швеция обыграла Канаду и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Мая
11:11 · Медиалига
«Ньюкасл» может выложить 23 миллиона евро за вратаря «Бёрнли»
18 Мая
13:00 · Медиалига
Бывший тренер сборной России высказался о возможном проведении матча между сборными России и Медиалиги эксклюзив
14 Мая
21:30 · Россия. Премьер-лига
Филимонов возглавил «Народную команду» официально
08 Мая
18:32 · Медиалига
Гордеев объяснил, почему он против матча сборной России со сборной Медиалиги эксклюзив
28 Апреля
07:33 · Россия. Премьер-лига
Глава РПЛ Алаев: «Не считаю Медиалигу конкурентом»
23 Апреля
19:44 · Россия. Премьер-лига
Президент «Родины Медиа» назвал самый медийный клуб РПЛ
17:31 · Россия. Премьер-лига
Идову допустил, что больше не сыграет на профессиональном уровне
17:26 · Россия. Премьер-лига
Идову: «В Медиалиге впервые за долгое время ощутил волнение перед игрой»
13:50 · Медиалига
Стало известно расписание второго тура пятого сезона МФЛ
21 Апреля
14:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» уволил Кирьякова с поста главного тренера 3
17 Апреля
13:11 · Медиалига
Аленичев пополнил состав «Народной команды» официально
16 Апреля
17:35 · Медиалига
Экс-капитан «Спартака» Титов стал игроком «Народной команды» официально
11 Апреля
21:39 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «График в «Родине-2» пока свободный»
16:43 · Медиалига
Баста: Мы подумаем о возможном назначении Абаскаля в «СКА-Ростов»
08 Апреля
17:51 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев не собирается играть в Медиалиге
Все новости