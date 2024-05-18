Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил идею товарищеского матча между сборной России и Медиалиги.

«Давайте откровенно говорить. Уже было много шума перед матчем сборной Первой лиги и команды Медиалиги. Там было всё ясно. Не понимаю, зачем разгонять это и идти ещё дальше, я не вижу смысла.

Лучше собрать сборную легионеров Российской премьер-лиги или даже вторую сборную. Это было бы намного интереснее посмотреть, как выглядит вторая сборная. И то будет интереснее, чем игра против команды Медиалиги. Зачем это нужно? Если сборная Первой лиги победила, то чудо ждать или искусственно поднимать эту тему нет смысла», — сказал Балахнин.