Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, был бы ему интересен матч сборной России и сборной Медиалиги.

- Как вы относитесь к тому, чтобы сборная России сыграла со сборной Медиалиги в связи с нехваткой международных матчей?

- Я не очень хорошо к этому отношусь. Нужно играть с профессиональными командами. При всем уважении к медиафутболу, там выступают не профессиональные игроки. Я не знаю, какой был бы плюс от этого. Если только популяризация.

- Этот матч был бы скорее как шоу?

- Да. Это больше как реклама. Но с точки зрения профессиональной пользы не думаю, что это нужно.

- Как вы вообще относитесь к медиафутболу? Насколько серьезно его воспринимаете?

- Он имеет место быть. В любом случае, это футбол. Создали такую лигу, и это здорово. Чем больше мы привлекаем болельщиков на стадион, тем лучше. Но мы должны понимать, что есть профессиональный футбол и любительский. Медиалига – это хорошо, ее нужно поддерживать, но надо понимать, что мы от этого хотим. Как конвертировать эту Медиалигу. В плане рекламы или какой-то истории – да. А в плане профессионализма – какой смысл? В этом мало пользы.

- Болельщиков не привлек бы такой матч?

- Может, им и было бы интересно, а вот игрокам сборной России – вряд ли.

- А, например, сыграть со сборной легионеров РПЛ команде Карпина было бы интереснее?

- Конечно, если была бы такая возможность. Или сыграть с каким-нибудь клубом было бы неплохо. По крайней мере, это полезно.

- Если играть с клубом, то с одним из лидеров нашего чемпионата?

- Это уже на усмотрение тренеров и исходя из задач. Но с такой идеей можно было бы обратиться к какому-то клубу.

- Не так давно стало известно, что сборная России сыграет с Беларусью 7 июня в Минске. Вам интересны такие матчи?

- Конечно. С любой профессиональной сборной интересно играть. Это правильно и необходимо.

- Белорусская сборная по европейским меркам слабая команда или нет?

- Сейчас они так хорошо работают, настолько они стали атлетичными и в молодежный футбол вводят эту физическую подготовку, что это интересно. Нам здесь тоже есть чему поучиться. Они подтягиваются к европейскому уровню.

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Елена Григорьевская