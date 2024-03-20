Определились группы на пятый сезон МФЛ

Стали известны группы на пятый сезон Медийной футбольной лиги (МФЛ).

Стоит отметить, что в одной группе будет по пять команд, одна из которых будет определена по итогам стыковых игр.

Группы пятого сезона МФЛ:

Группа А

«Родина Медиа»;

«Титан»;

Fight Nights;

«СКА-Ростов»;

«Рома»/Rocket Team

Группа В

2DROTS;

ФК 10;

FC Bus;

«Деньги»;

Lotus/«Почти любители»

Группа С

«Амкал»;

«Чисто Питер»;

«Народная команда»;

Dmedia;

«Бамоvets»/«Тандем»

Группа D

Broke Boys;

«Эгриси»;

«Матч ТВ»;

Goats;

«Чертаново Медиа»/«Кони».

Ранее СМИ сообщали, что сезон стартует 20 апреля, а финал, скорее всего, пройдёт 20-27 июля в Москве в «Лужниках».