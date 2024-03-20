Определились группы на пятый сезон МФЛ

Стали известны группы на пятый сезон Медийной футбольной лиги (МФЛ).
Стоит отметить, что в одной группе будет по пять команд, одна из которых будет определена по итогам стыковых игр.
Группы пятого сезона МФЛ:
Группа А
«Родина Медиа»;
«Титан»;
Fight Nights;
«СКА-Ростов»;
«Рома»/Rocket Team
Группа В
2DROTS;
ФК 10;
FC Bus;
«Деньги»;
Lotus/«Почти любители»
Группа С
«Амкал»;
«Чисто Питер»;
«Народная команда»;
Dmedia;
«Бамоvets»/«Тандем»
Группа D
Broke Boys;
«Эгриси»;
«Матч ТВ»;
Goats;
«Чертаново Медиа»/«Кони».
Ранее СМИ сообщали, что сезон стартует 20 апреля, а финал, скорее всего, пройдёт 20-27 июля в Москве в «Лужниках».
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