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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Стали известны стыковые матчи за выход в пятый сезон МФЛ

20 Марта 2024 • 11:41 Комментировать

Стали известны стыковые матчи за выход в пятый сезон Медийной футбольной лиги (МФЛ).

Команда «Чертаново Медиа», которой руководит бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин, сыграет против команды «Кони». «Рома», которая входит в число основателей медиафутбола, проведёт игру против Rocket Team.

Команду «Почти любители», которая была создана руководством «Пари НН», ожидает противостояние против Lotus, а «Бамоvets», за который заявлен Александр Овечкин, проведёт игру против «Тандема».

Стыковые матчи за выход в пятый сезон МФЛ:

«Рома» — Rocket Team;
Lotus — «Почти Любители»;
«Бамоvets» — «Тандем»;
«Чертаново Медиа» — «Кони». 

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