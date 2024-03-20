Стали известны стыковые матчи за выход в пятый сезон МФЛ

Стали известны стыковые матчи за выход в пятый сезон Медийной футбольной лиги (МФЛ).

Команда «Чертаново Медиа», которой руководит бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин, сыграет против команды «Кони». «Рома», которая входит в число основателей медиафутбола, проведёт игру против Rocket Team.

Команду «Почти любители», которая была создана руководством «Пари НН», ожидает противостояние против Lotus, а «Бамоvets», за который заявлен Александр Овечкин, проведёт игру против «Тандема».

Стыковые матчи за выход в пятый сезон МФЛ:

«Рома» — Rocket Team;

Lotus — «Почти Любители»;

«Бамоvets» — «Тандем»;

«Чертаново Медиа» — «Кони».