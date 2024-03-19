Призовой фонд пятого сезона Медиалиги станет самым большим за всю историю медиафутбола

Глава Медийной футбольной лиги Николай Осипов ответил на вопрос о призовом фонде в пятом сезоне МФЛ.

— Призовой фонд в этом сезоне будет еще больше, мы метим в круглую цифру «10». И это будет самый большой призовой фонд за всю историю медиафутбола, — приводит слова Осипова «Чемпионат».

Кроме того, президент лиги отметил, что в новом сезоне будет много индивидуальных призов.

Старт пятого сезона МФЛ должен состояться 20 апреля. Ориентировочно турнир продлится до конца июля.

Напомним, действующим чемпионом Медиалиги является «Титан», который в финальном матче обыграл клуб «Броук Бойз».