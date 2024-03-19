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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Призовой фонд пятого сезона Медиалиги станет самым большим за всю историю медиафутбола

19 Марта 2024 • 14:18 Комментировать

Глава Медийной футбольной лиги Николай Осипов ответил на вопрос о призовом фонде в пятом сезоне МФЛ.

— Призовой фонд в этом сезоне будет еще больше, мы метим в круглую цифру «10». И это будет самый большой призовой фонд за всю историю медиафутбола, — приводит слова Осипова «Чемпионат».

Кроме того, президент лиги отметил, что в новом сезоне будет много индивидуальных призов.

Старт пятого сезона МФЛ должен состояться 20 апреля. Ориентировочно турнир продлится до конца июля.

Напомним, действующим чемпионом Медиалиги является «Титан», который в финальном матче обыграл клуб «Броук Бойз».

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Евро-Футбол.Ру,
Николай Осипов
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