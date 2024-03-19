Глава Медиалиги Осипов: «Дзюба без Слуцкого – то же самое, что картошка фри без кетчупа»

Глава Медийной футбольной лиги Николай Осипов высказался о возможном приходе Леонида Слуцкого в МФЛ.

По мнению функционера, если бы Слуцкий не уехал в Китай, то его команда с Артёмом Дзюбой стала бы участником Медиалиги. Однако Осипов считает, что такое возможно в будущем.

«Мы всегда ждем его с распростертыми объятиями, потому что Дзюба без Слуцкого – то же самое, что картошка фри без кетчупа», — приводит слова Осипова «Чемпионат».

Напомним, новый сезон Медиалиги должен стартовать 20 апреля. В этом розыгрыше примут участие 20 коллективов. Стоит сказать, что в турнире будет четыре дебютанта.