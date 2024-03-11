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Медийная футбольная лига (МФЛ)

​Погба зовут в Россию – об этом пишут даже европейские СМИ

11 Марта 2024 • 14:30 Комментировать (2)

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба недавно получил четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Француз не согласился с суровым вердиктом и сразу же объявил о намерении подать апелляцию в CAS.

Между тем, Погба получил приглашение от команды Broke Boys, которая выступает в Медиалиге. Поверить в такой «трансфер», конечно, непросто. Но интересно то, что о предложении Погба из России активно писали европейские СМИ.

Заметки о возможном выступлении Погба в Медиалиге можно увидеть на страницах Tuttosport, AS, CalcioMercato, Goal.com… Вероятно, этот список далеко не полный.

В настоящий момент 30-летний Поль Погба имеет контракт с «Ювентусом». Из-за истории с допингом трудовой договор может быть расторгнут.

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Комментарии (2) Все комментарии
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Папаня
11 Марта 2024 в 16:08
Предложение следует подкрепить обещанием бывшей квартиры Депардье, российского паспорта, и бабенок в кокошниках с караваем, который нюхал Такер Карлсон гг
ter-bagdasaryansergei
11 Марта 2024 в 14:51
Погба Зенит возьмёт однозначно.
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