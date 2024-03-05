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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Медийная команда Dmedia представила новый комплект формы с отсылкой на «Интер Майами» фото

05 Марта 2024 • 12:06 Комментировать

Белорусская медийная команда Dmedia представила новый комплект формы в чёрном и розовом цветах. Многие увидели отсылку к «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, а также другие бывшие звезды каталонской «Барселоны».

 

Стоит отметить, что команда ещё не гарантировала себе место в пятом сезоне Медийной футбольной лиге.

Dmedia уже пыталась отобраться на МФЛ в прошлом сезоне, но по итогам стыковых игр уступила «Уральцу». За них выступают бывшие футболисты национальной сборной Беларуси и московского «Динамо» Игорь Шитов и Станислав Драгун, а также экс-футболист «Шинника» Виталий Булыга. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Майами Dmedia
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