Белорусская медийная команда Dmedia представила новый комплект формы в чёрном и розовом цветах. Многие увидели отсылку к «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, а также другие бывшие звезды каталонской «Барселоны».

Стоит отметить, что команда ещё не гарантировала себе место в пятом сезоне Медийной футбольной лиге.

Dmedia уже пыталась отобраться на МФЛ в прошлом сезоне, но по итогам стыковых игр уступила «Уральцу». За них выступают бывшие футболисты национальной сборной Беларуси и московского «Динамо» Игорь Шитов и Станислав Драгун, а также экс-футболист «Шинника» Виталий Булыга.