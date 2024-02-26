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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Мостовой мог возглавить клуб Басты

26 Февраля 2024 • 16:35 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассматривался на пост главного тренера ростовского СКА.

Как утверждает Legalbet, 55-летний Мостовой мог возглавить СКА, которым руководит Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста. Однако, по информации источника, стороны не смогли договориться. Новым наставником СКА стал Денис Попов.

Напомним, месяц назад ростовский СКА снялся с розыгрыша Второй лиги и решил принять участие в пятом сезоне Медиалиги, в котором сыграют 20 команд. Стоит сказать, что начало турнира запланировано на 20 апреля, а финал должен будет пройти 27 июля.

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Александр Мостовой Ска Ростов-На-Дону Баста ещё теги
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