Глушаков рассказал, что Баста предложил ему играть за СКА

Экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков поделился информацией о предложении со стороны ростовского СКА.

Напомним, зимние сборы 37-летний хавбек провел вместе с «Ростовом», но клуб Валерия Карпина не стал предлагать трудовой договор игроку.

«Я с Васей (Вакуленко) встречался. До начала сборов в «Ростове» он предложил мне играть за СКА. Четкого ответа я не дал, сказал, что будет видно», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Стоит сказать, что СКА больше не является профессиональной командой. Клуб, президентом которого является Василий Вакуленко, он же рэпер Баста, примет участие в пятом сезоне Медийной футбольной лиги.