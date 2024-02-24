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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Глушаков рассказал, что Баста предложил ему играть за СКА

24 Февраля 2024 • 17:40 Комментировать

Экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков поделился информацией о предложении со стороны ростовского СКА.

Напомним, зимние сборы 37-летний хавбек провел вместе с «Ростовом», но клуб Валерия Карпина не стал предлагать трудовой договор игроку.

«Я с Васей (Вакуленко) встречался. До начала сборов в «Ростове» он предложил мне играть за СКА. Четкого ответа я не дал, сказал, что будет видно», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Стоит сказать, что СКА больше не является профессиональной командой. Клуб, президентом которого является Василий Вакуленко, он же рэпер Баста, примет участие в пятом сезоне Медийной футбольной лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Ска Ростов-На-Дону Баста Василий Вакуленко ещё теги
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