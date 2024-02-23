Что выбрать Хаби Алонсо: четыре варианта для продолжения карьеры

Перед главной тренерской сенсацией этого сезона Хаби Алонсо неожиданно раскрылись все двери со всевозможными вариантами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается поставить себя на место испанца и решить, что выбрать.

Варианты Хаби Алонсо

«Байер» выдаёт сумасшедший сезон и на всех парах несётся к победе в Бундеслиге. После разгрома «Баварии» со счётом 3:0 «аспириновые» просто не имеют права упустить такой исторический шанс. У леверкузенцев хороший состав, но, кажется, архитектором успеха является главный тренер Хаби Алонсо. Испанец так расставил игроков и поставил игру, что на это не влияют ни отъезд подопечных на Кубок Африки, ни травмы, ни плотный график.

Естественно, что такие результаты не могут остаться незамеченными, и Хаби Алонсо моментально взлетел в списки самых перспективных тренеров мира. Всё же выиграть чемпионат, входящий в число лучших, да ещё и с командой, которая по составу летом не входила в топ-3 сильнейших, – это дорогого стоит.

Вдобавок к успешному результату ситуация для Хаби Алонсо складывается таким образом, что летом два топ-клуба будут менять тренера. Причём испанец в обоих выступал во время игровой карьеры. В этом смысле представить Алонсо в «Баварии» или «Ливерпуле» намного легче, чем в «Барселоне». Однако каталонцы тоже могут взглянуть в сторону баска. Что же выбрать?

«Ливерпуль»

Хаби Алонсо громко заявил о себе в родном клубе, которым был «Реал Сосьедад». Однако звездой европейского уровня он стал в «Ливерпуле». На «Энфилде» его любят и будут рады видеть в качестве сменщика Юргена Клоппа, который летом покинет клуб. Немецкий специалист оставит Алонсо хорошую команду, которая на ходу и является одной из лучших в мире. Правда, есть ряд но. Ходят разговоры, что вместе с Клоппом «Ливерпуль» могут покинуть ветераны Салах и ван Дейк. Уход любого из них станет проблемой, так как потребуется перестройка в атаке или обороне.

С учётом большой конкуренции в Англии, если «Ливерпулю» надо будет менять хотя бы одного из лидеров, это может больно ударить по перспективам клуба. Мерсисайдцы могут легко оказаться вне зоны Лиги чемпионов при таком повороте, а это больно ударит по Хаби Алонсо, ведь регресс будет значительный. С другой стороны, испанец может, наоборот, решить проблему и окончательно доказать высокий уровень возможностей.

И всё же с учётом небольшого опыта Алонсо на высоком уровне, кажется, что с головой бросаться в Англию рановато. Возможно, испанцу стоит ещё немного повариться в Германии, попробовать себя в Лиге чемпионов в конце концов.

«Бавария»

Мюнхенский клуб в этом смысле выглядит более привлекательным вариантом. Если «Бавария» не станет чемпионом в этом сезоне, к чему всё и идёт, это будет эксцессом, за который уже поплатился Томас Тухель, который летом отправится в отставку. Мюнхенцы обладают суперсоставом, сильнейшим в Бундеслиге. Более того, тот темп набора очков, который демонстрирует «Бавария» в текущем сезоне, в предыдущие 10 лет принесли бы 9 гарантированных чемпионств. То есть нельзя сказать, что команда проваливается и нуждается в каком-то кардинальном изменении.

Таким образом, в «Баварии» Алонсо сможет пополнить свою коллекцию трофеев, а также получить опыт в Лиге чемпионов, которого пока нет. Обратная сторона превосходства мюнхенцев заключается в том, что любой неудовлетворительный результат в клубе расценивается как катастрофа. В конце концов «Бавария» третий сезон подряд начнёт с новым тренером, и такая истеричность руководства любого наставника не порадует. Да и гипотетическую неудачу в «Ливерпуле» можно будет списать на высокую конкуренцию, а вот провал в Мюнхене серьёзнее подорвёт котировки наставника.

«Барселона»

Всерьёз этот вариант пока не обсуждается, но причина лишь одна. Алонсо – бывший футболист «Реала». Если бы не это обстоятельство, то баск был бы идеальным кандидатом для каталонцев на смену Хави, который летом также покидает свой пост. Алонсо ставит в «Байере» игру, которая очень похожа на стиль «Барселоны». При этом баск свой уровень доказывает в Германии, а не в Катаре.

Развиваться как тренер в Испании Алонсо было бы проще, чем в Англии. В Ла Лиге конкуренция выше, чем в Бундеслиге, но ниже, чем в Премьер-лиге. Тем не менее сложно себе представить этот союз именно по идеологическим причинам. Прямо сейчас решительно невозможно представить Алонсо в «Барселоне». Тем более сам наставник вроде как мечтает поработать в «Реале».

«Байер»

При этом у Алонсо есть и другой вариант – остаться в Леверкузене. С «Байером» наставник сможет дебютировать в Лиге чемпионов и продолжить своё развитие без серьёзного давления. От «аспириновых» не будут требовать победы в главном еврокубке и даже титула в Бундеслиге.

Однако готов ли будет сам Алонсо после текущего сезона довольствоваться задачей попасть в зону Лиги чемпионов? Тем более, велика вероятность, что летом лидеры «аспириновых» разбегутся, и тогда придётся строить новую команду едва ли не с нуля. В этом случае это будет совсем другой коллектив, который рухнет в середину таблицы, и тогда получить приглашение от топ-клуба будет сложнее. Да и не факт, что летом 2025-го вообще будут такие интересные варианты с продолжением карьеры.

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