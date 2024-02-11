«Амкал» закрепил 4-й номер после смерти Финито

Команда из Медиалиги «Амкал» сообщила, что 4-й номер в команде будет закреплён за Никитой «Финито» Куриленко.

«4-й номер навечно закреплен за Никитой», — гласит запись в телеграм-канале клуба.

10 февраля супруга Никиты сообщила о смерти мужа. Куриленко был 31 год, он умер от рака крови – острого лейкоза. Футболист сообщил о своей болезни в марте 2023 года и всё время лечился. Куриленко пережил трансплантацию костного мозга.

Осенью того же года спортсмен сообщил, что у него случился рецидив болезни после лечения. Выжить молодому футболисту после болезни не удалось.