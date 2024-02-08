«Родина Медиа» - обладатель Суперкубка Медалиги

Вечером 8 февраля «Родина Медиа» обыграла в матче за Суперкубок Медиалиги оппонентов из «Броук Бойз». Исход матча решил всего лишь один быстрый гол – его оформил форвард «Родины Медиа» Антон Гооге на шестой минуте встречи.

Таким образом, «Броук Бойз» проиграл очередной финал – уже пятый по счёту для клуба. Совсем недавно, осенью 2023 года «Броуки» проиграли «Титану» в финале четвёртого по счёту розыгрыша МФЛ.

Напомним, что ранее в матче за третье место Суперкубка МФЛ встречались 2DROTS и «Титан». Победу в игре одержали футболисты «Титана».