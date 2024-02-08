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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Президент «Титан» — после победы над 2DROTS: «Скучный и унылый матч»

08 Февраля 2024 • 18:00 Комментировать

Президент клуба «Титан» из Медиалиги Александр Зуев назвал победный матч над 2DROTS (1:0) в матче за 3-е место скучным и унылым.

«Мы уже год в Медиалиге, но не сыграли ни одного медийного матча в официальных играх. Поэтому, если бы мы выиграли челлендж, то выбрали бы 2DROTS.

Как мне игра? Очень унылая, скучная, без стыков, без эмоций. Это понятно, мы готовимся к сезону, соперники тоже. У ребят просто нет сил на эмоции», — сказал Зуев во время прямой трансляции во ВКонтакте.

8 февраля «Титан» благодаря голу Никиты «Кашай» Кашаева завоевал третье место в Суперкубке Медиалиги.


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Евро-Футбол.Ру,
Титан медиалига
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Сегодня, 08 Февраля
18:00 · Медиалига
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