Президент «Титан» — после победы над 2DROTS: «Скучный и унылый матч»

Президент клуба «Титан» из Медиалиги Александр Зуев назвал победный матч над 2DROTS (1:0) в матче за 3-е место скучным и унылым.

«Мы уже год в Медиалиге, но не сыграли ни одного медийного матча в официальных играх. Поэтому, если бы мы выиграли челлендж, то выбрали бы 2DROTS.

Как мне игра? Очень унылая, скучная, без стыков, без эмоций. Это понятно, мы готовимся к сезону, соперники тоже. У ребят просто нет сил на эмоции», — сказал Зуев во время прямой трансляции во ВКонтакте.

8 февраля «Титан» благодаря голу Никиты «Кашай» Кашаева завоевал третье место в Суперкубке Медиалиги.