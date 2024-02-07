Футбольный клуб «Сахалинец» временно приостановил свою деятельность. Эту информацию официально подтверждает пресс-служба команды.

«К сожалению, мы подтверждаем это и официально заявляем о том, что нас в предстоящих сезонах Второй Лиги и МФЛ не будет», - гласит свежий пост в телеграм-канале команды.

Ранее у «Сахалинца» завершилось соглашение с генеральным партнёром. А попытки найти новых спонсоров, увы, не увенчались успехом.

«Сейчас в клубе нет предложений, которые способны решить наши проблемы. От лиц руководства, тренерского штаба, а также всех игроков клуба мы благодарим вас за ваши эмоции на трибунах и очень надеемся, что скоро мы с вами снова увидимся!», - добавили в клубе.

В «Сахалинце» добавили, что не прощаются с теми, кто болел, переживал и следил за клубом – в любой момент команда может возобновить свою футбольную деятельность.

«Сахалинец» был основан блогером Михаилом Литвиным 1 июля 2020 года и назван по месту рождения его основателя.