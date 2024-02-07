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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Воспитанник «Спартака» Давыдов на время ушёл из футбола

07 Февраля 2024 • 15:46 Комментировать

Экс-нападающий «Спартака» Денис Давыдов сообщил, что принял решение взять паузу в футболе.

Напомним, в последнее время 28-летний игрок выступал за «Народную команду» из Медийной футбольной лиги.

«В данный момент жизни наступает такой период, когда я беру паузу в футболе. Я хочу сконцентрироваться на других своих личных делах. В некоторых моментах открыться по-новому и стать лучшей версией себя», — написал Давыдов в своем телеграм-канале.

Футболист добавил, что хочет пожелать «Народной команде» удачи в предстоящем сезоне.

Последней профессиональной командой Давыдова были подмосковные «Химки», за которые он сыграл только в одном матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Давыдов Народная команда
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