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Медийная футбольная лига (МФЛ)

В Министерстве спорта Ростовской области дали комментарий по переходу СКА в Медиалигу эксклюзив

29 Января 2024 • 18:31 Комментировать

В распоряжении сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» появилось заявление Министерства спорта Ростовской области по поводу перехода футбольного клуба СКА Ростов-на-Дону из Второй лиги в Медиалигу.

«Ростовскую область на всероссийских соревнованиях в сезоне-2023/24 представляли мужские команды следующих профессиональных клубов: в Премьер-лиге – ФК «Ростов», в ФНЛ-2 – ФК «Форте», ФК «Чайка» и ФК СКА.

В соответствии с действующим законодательством профессиональные клубы являются самостоятельными юридическими лицами и решения об их создании, реорганизации и ликвидации, а также осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в том числе участие в соревнованиях принимаются их руководством по согласованию с учредителями», — говорится в заявлении.

25 января владелец СКА Ростов-на-Дону Баста (Василий Вакуленко) сообщил, что клуб прекращает выступление во Втором дивизионе. Таким образом, команда тратит статус профессионального клуба. Однако, СКА продолжит выступать в Медиалиге.

Медиалига стала угрозой РФС: Что значит решение ростовского СКА

 

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