В распоряжении сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» появилось заявление Министерства спорта Ростовской области по поводу перехода футбольного клуба СКА Ростов-на-Дону из Второй лиги в Медиалигу.

«Ростовскую область на всероссийских соревнованиях в сезоне-2023/24 представляли мужские команды следующих профессиональных клубов: в Премьер-лиге – ФК «Ростов», в ФНЛ-2 – ФК «Форте», ФК «Чайка» и ФК СКА.

В соответствии с действующим законодательством профессиональные клубы являются самостоятельными юридическими лицами и решения об их создании, реорганизации и ликвидации, а также осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в том числе участие в соревнованиях принимаются их руководством по согласованию с учредителями», — говорится в заявлении.

25 января владелец СКА Ростов-на-Дону Баста (Василий Вакуленко) сообщил, что клуб прекращает выступление во Втором дивизионе. Таким образом, команда тратит статус профессионального клуба. Однако, СКА продолжит выступать в Медиалиге.

Медиалига стала угрозой РФС: Что значит решение ростовского СКА