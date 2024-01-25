Музыкант Василий Вакуленко, более известный как Баста, объявил о переходе ростовского СКА из Второй лиги в Медиалигу. такое решение владелец клуба объяснил тем, что финансовые требования в третьем по рангу дивизионе выросли.

Комментарий по поводу перехода СКА в Медиалигу сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» дал известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Уходит он в Медиалигу, и что? Команда ведь частная, если так, то она может играть хоть в чемпионате Луны. Пусть играет! Хозяин – барин», - сказал Губерниев.

Стоит сказать, что в последние годы проект Медиалиги пользуется популярностью за счёт звёздных участников, причём не только из мира футбола.

В ростовском СКА упаднические настроения – будущее зависит от Басты