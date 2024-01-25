В ростовском футбольном клубе СКА нынче царят упаднические настроения. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Несколько источников сообщили нам о том, что в клубе присутствует непонимание того, что будет дальше.

На вопрос о перспективах источники единогласно отвечали нам о том, что всё зависит от Василия Вакуленко – именно он будет принимать решение.

Василий Вакуленко – музыкант, более известный как Баста. Именно он является владельцем ростовского СКА.

Ранее Баста объявил, что СКА переходит в Медиалигу из Второй лиги.