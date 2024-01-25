Дьяков: Не думаю, что другие клубы последуют за СКА в Медиалигу

Бывший защитник московского «Локомотива» Виталий Дьяков прокомментировал переход СКА Ростов-на-Дону в Медиалигу. Напомним, владельцем команды является известный рэпер Баста.

«Я бы не стал говорить, что СКА открывает ящик Пандоры. Не думаю, что все посмотрят и скажут: «О, ростовский СКА пошёл в Медиалигу, давайте и мы», – сказал Дьяков в интервью Vprognoze.

Напомним, ранее СКА Ростов-на-Дону выступал во Второй лиге, которая является третьим по силе дивизионом чемпионата России. Сам Дьяков ранее также выступал за «Ростов», который в прошлом сезоне занял третье место в Премьер-лиге.