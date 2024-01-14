​Участник шоу «Голос» выбрал лучшую команду Медиалиги

Один из участников медийного шоу «Голос», в прошлом представлявший сборную России по вольной борьбе, Торнике Квитатиани, выбрал лучшую команду Медиалиги. Его выбор оказался достаточно нетривиальным - Квитатиани проигнорировал «Амкал» и самый известный клуб, 2DROTS, а предпочтение отдал Broke Boys.

- По моему мнению, сильнейшей командой Медиалиги является Broke Boys. Мне очень нравится эта команда, считаю ее одной из самых сильных, - цитирует слова Квитатиани Газета.Ru.

Напомним, что российский чемпионат сейчас в анабиозе, в связи с чем несколько вырос интерес к альтернативным лигам - вроде Медиалиги.