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Медийная футбольная лига (МФЛ)

​Участник шоу «Голос» выбрал лучшую команду Медиалиги

14 Января 2024 • 00:26 Комментировать

Один из участников медийного шоу «Голос», в прошлом представлявший сборную России по вольной борьбе, Торнике Квитатиани, выбрал лучшую команду Медиалиги. Его выбор оказался достаточно нетривиальным - Квитатиани проигнорировал «Амкал» и самый известный клуб, 2DROTS, а предпочтение отдал Broke Boys.

- По моему мнению, сильнейшей командой Медиалиги является Broke Boys. Мне очень нравится эта команда, считаю ее одной из самых сильных, - цитирует слова Квитатиани Газета.Ru.

Напомним, что российский чемпионат сейчас в анабиозе, в связи с чем несколько вырос интерес к альтернативным лигам - вроде Медиалиги.


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Евро-Футбол.Ру,
Broke Boys Торнике Квитатиани
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