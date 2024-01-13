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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Футболист «Амкала» Финито рассказал, чем Беллингем похож на Прокопа из Медиалиги

13 Января 2024 • 13:32 Комментировать

Футболист «Амкала» Никита «Финито» Куриленко на своей трансляции в Twitch поделился, чем полузащитник «Реала» Джуд Беллингем напоминает ему игрока Медиалиги Михаила «Прокоп» Прокопьева.

«Беллингем прекрасен, правда в последних матчах он отстой полный. Я бы его продал, голы вообще перестал забивать. Если серьёзно, то Беллингем великолепен. Мне очень нравится, как он постоянно заведённый, постоянно подбадривает партнёров, как реагирует на всё. Знаете, он мне Прокопа напоминает в этом плане. Готовая звезда, которая в команде», — сказал Куриленко на своём стриме в Twitch.

Ранее мы сообщили, что у «Финито» случился рецидив рака крови.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ла Лига Амкал медиалига Михаил Прокопьев Джуд Беллингем Никита Куриленко финито ещё теги
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