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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Игрок «Амкала» Куриленко сообщил о рецидиве рака крови

11 Января 2024 • 22:21 Комментировать

Футболист команды «Амкал» из Медиалиги Никита Куриленко на своей трансляции на площадке Twitch признался, что у него произошёл рецидив рака крови.

Игрок во время стрима рассказал о том, что всё шло по плану после трансплантации костного мозга. Куриленко отметил, что после операции прошло около полугода. Однако болезнь снова вернулась спустя непродолжительное время.

«Это вещь непредсказуемая, в любой момент могла вернуться», – сказал Никита.

Ранее Куриленко, он же «Финито» вспомнил, как расплакался при виде жены во время лечения от лейкемии.

 

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Амкал медиалига Никита Куриленко финито ещё теги
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