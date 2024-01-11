Игрок «Амкала» Куриленко сообщил о рецидиве рака крови

Футболист команды «Амкал» из Медиалиги Никита Куриленко на своей трансляции на площадке Twitch признался, что у него произошёл рецидив рака крови.

Игрок во время стрима рассказал о том, что всё шло по плану после трансплантации костного мозга. Куриленко отметил, что после операции прошло около полугода. Однако болезнь снова вернулась спустя непродолжительное время.

«Это вещь непредсказуемая, в любой момент могла вернуться», – сказал Никита.

Ранее Куриленко, он же «Финито» вспомнил, как расплакался при виде жены во время лечения от лейкемии.