Игрок «Амкала» Финито вспомнил, как проходило лечение от лейкемии: «Сильно проплакался при виде жены из-за понимания, что я настолько слаб»

Футболист команды «Амкал» Никита «Финито» Куриленко вспомнил момент, который заставил его расплакаться во время лечения от лейкемии.

«Сильно проплакался, когда после первой химиотерапии. Мне сказали, что меня снова нужно лечить и от полного непонимания, что дальше и как дальше Инга (жена, прим. «Евро-Футбол.Ру») пришла в больницу и принесла передачку.

Грубо говоря в конце коридора была скамеечка, где можно посидеть и я начал уже просто выходить из палаты. Инга близко не подходила, потому что контроль и все дела. Она там сидела где-то. И я вот стою на другом конце коридора и вроде бы должен радоваться, что её вижу, и врач убедил, что лечение сейчас будет хорошее. Но я не смог, при виде Инги у меня слёзы накатывались в глаза из-за понимания, что я настолько слаб, ничтожен, не защищён. Не хочу, чтоб она меня таким видела или просто от осознания сколько поддержки», — сказал Куриленко YouTube каналу «Федос».