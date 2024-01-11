Лещук: Медиафутбол потихоньку умирает

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о медийном футболе.

Вратарь отметил, что медиафутбол потихоньку умирает, ведь пропал ажиотаж, так как в основном говорят об «Амкале» и 2DROTS, а остальные команды никому не нужны, к тому же он дал понять, что любит футбол за эмоции на поле.

«Красивого футбола в МФЛ нет, играют в типо «бей-беги». Хочется смотреть на умный футбол, достойный», - приводит слова Лещука телеграм-канал «Крысева | Медиа Футбич».

Напомним, что в ноябре состоялся товарищеский матч между «Динамо» и 2DROTS. Победу со счётом 2:1 одержали подопечные Марцела Лички.