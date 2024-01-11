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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Лещук: Медиафутбол потихоньку умирает

11 Января 2024 • 12:34 Комментировать

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о медийном футболе.

Вратарь отметил, что медиафутбол потихоньку умирает, ведь пропал ажиотаж, так как в основном говорят об «Амкале» и 2DROTS, а остальные команды никому не нужны, к тому же он дал понять, что любит футбол за эмоции на поле.

«Красивого футбола в МФЛ нет, играют в типо «бей-беги». Хочется смотреть на умный футбол, достойный», - приводит слова Лещука телеграм-канал «Крысева | Медиа Футбич».

Напомним, что в ноябре состоялся товарищеский матч между «Динамо» и 2DROTS. Победу со счётом 2:1 одержали подопечные Марцела Лички. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Лещук
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