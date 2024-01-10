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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Клуб Басты хочет создать медиакоманду

10 Января 2024 • 13:03 Комментировать

Ростовский СКА может создать медийный клуб для участия в МФЛ. Об этом рассказал спортивный директор команды Виктор Панченко.

Напомним, СКА принадлежит известному музыканту Василию Вакуленко, более известного как Баста.

Как отметил Панченко, решение будет принято после 15 января.

«Этот вопрос будет решать руководство во главе с Василием Михайловичем (Вакуленко). Может появиться медиафутбольная команда в Москве. Обе команды будет курировать Василий Михайлович», — приводит слова Панченко «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что СКА может потерять статус профессиональной команды, но Панченко опроверг данный вброс.

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Евро-Футбол.Ру,
Виктор Панченко Ска Ростов-На-Дону Баста Василий Вакуленко ещё теги
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