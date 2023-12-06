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Медийная футбольная лига (МФЛ)

​Клуб Медиалиги «Бей Беги» закрыли

06 Декабря 2023 • 00:04 Комментировать

Клуб «Бей Беги», который выступал в популярной Медиалиге, был закрыт. Об этом сообщает телеграм-канал «Крысева | Медиа футбич», приводя слова Иракли – одного из руководителей клуба.

«Бей Беги» закрыт. Будет полный ребрендинг. Возможно, с частичной сменой руководства. Считаю, что «Бей Беги» был прикольный проект в начале и середине, но под конец мы скисли. Команде нужна перезагрузка», - сказал Иракли.

Стоит сказать, что участие в проекте «Бей Беги» принимали известные футболисты московского «Спартака» - Георгий Джикия и Александр Соболев.

Отметим, что проект Медиалиги в последние годы очень популярен. Несколько команд из этой лиги даже получали путёвки в розыгрыш Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Бей Беги
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