​Клуб Медиалиги «Бей Беги» закрыли

Клуб «Бей Беги», который выступал в популярной Медиалиге, был закрыт. Об этом сообщает телеграм-канал «Крысева | Медиа футбич», приводя слова Иракли – одного из руководителей клуба.

«Бей Беги» закрыт. Будет полный ребрендинг. Возможно, с частичной сменой руководства. Считаю, что «Бей Беги» был прикольный проект в начале и середине, но под конец мы скисли. Команде нужна перезагрузка», - сказал Иракли.

Стоит сказать, что участие в проекте «Бей Беги» принимали известные футболисты московского «Спартака» - Георгий Джикия и Александр Соболев.

Отметим, что проект Медиалиги в последние годы очень популярен. Несколько команд из этой лиги даже получали путёвки в розыгрыш Кубка России.