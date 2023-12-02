Наставник сборной МФЛ подвёл итоги матча против сборной ФНЛ

Главный тренер сборной Медийной футбольной лиги (МФЛ) Шамиль Курбанов подвёл итоги товарищеского матча против сборной Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который прошёл вчера, 1 декабря, в Каспийске.

Специалист отметил, что планировалось, что все заявленные игроки должны появиться на поле.

«Когда поняли, что был очень неплохой первый тайм, думали немножечко придержать замены, но потом у Давы травма, кто-то подустал, начали делать замены. В итоге, все сыграли», - приводит слова наставника «Титана», который выиграл четвёртый сезон МФЛ, телеграм-канал «Неклассико».

Напомним, что сборная ФНЛ одержала разгромную победу со счётом 4:0.