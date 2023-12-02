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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Наставник сборной МФЛ подвёл итоги матча против сборной ФНЛ

02 Декабря 2023 • 19:19 Комментировать

Главный тренер сборной Медийной футбольной лиги (МФЛ) Шамиль Курбанов подвёл итоги товарищеского матча против сборной Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который прошёл вчера, 1 декабря, в Каспийске.

Специалист отметил, что планировалось, что все заявленные игроки должны появиться на поле.

«Когда поняли, что был очень неплохой первый тайм, думали немножечко придержать замены, но потом у Давы травма, кто-то подустал, начали делать замены. В итоге, все сыграли», - приводит слова наставника «Титана», который выиграл четвёртый сезон МФЛ, телеграм-канал «Неклассико».

Напомним, что сборная ФНЛ одержала разгромную победу со счётом 4:0.

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Шамиль Курбанов Сборная ФНЛ Сборная Медиалиги ещё теги
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