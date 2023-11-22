Луценко рассказал, почему не планирует выступать в Медиалиге

Бывший нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко рассказал, почему не планирует выступать в медийном футболе.

«Не готов к Медиалиге. Мне недавно попалось короткое видео — Дима Тарасов рубится с Мбаппе из 2Drots. И этот парень его кроет последними словами. Я так подумал: зачем мне это надо?» — рассказал Луценко в интервью Sport24.

По его словам, переход на личности является красным флагом, отметив, что за 20 лет профессиональной карьеры Евгений не слышал ни одного серьёзного оскорбления.

Напомним, что Луценко является свободным агентом после завершения четырёхлетнего сотрудничества с тульским «Арсеналом». Ранее форвард выступал за «Динамо», «Мордовию», «Торпедо» и «СКА-Хабаровск».