Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Медийная футбольная лига (МФЛ)

Луценко рассказал, почему не планирует выступать в Медиалиге

22 Ноября 2023 • 12:50 Комментировать

Бывший нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко рассказал, почему не планирует выступать в медийном футболе.

«Не готов к Медиалиге. Мне недавно попалось короткое видео — Дима Тарасов рубится с Мбаппе из 2Drots. И этот парень его кроет последними словами. Я так подумал: зачем мне это надо?» — рассказал Луценко в интервью Sport24.

По его словам, переход на личности является красным флагом, отметив, что за 20 лет профессиональной карьеры Евгений не слышал ни одного серьёзного оскорбления.

Напомним, что Луценко является свободным агентом после завершения четырёхлетнего сотрудничества с тульским «Арсеналом». Ранее форвард выступал за «Динамо», «Мордовию», «Торпедо» и «СКА-Хабаровск».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Евгений Луценко медиалига
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Ноября
12:50 · Медиалига
Луценко рассказал, почему не планирует выступать в Медиалиге
20 Ноября
17:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Каряка не стал отвечать на вопрос о переговорах с «Текстильщиком»
19 Ноября
16:30 · Россия. Премьер-лига
Рыков назвал игрока из 2DROTS, который мог бы заиграть в РПЛ
16:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренер 2DROTS Кузнецов может возглавить клуб Первой лиги
11:42 · Россия. Премьер-лига
Президент 2DROTS: «Матч против «Спартака» неизбежен»
18 Ноября
17:10 · Медиалига
Кузнецов выйдет в стартовом составе 2DROTS на матч с «Динамо»
16 Ноября
17:23 · Россия. Премьер-лига
Лещук: Знакомые попросили обыграть 2DROTS, потому что у них большая корона на голове
17:00 · Медиалига
Личка — о медиафутболе: «Они умеют делать хорошее шоу»
13:50 · Медиалига
Агент Холанна: «Счастлив ли Эрлинг в «Манчестер Сити»? Спросите у него сами»
12:11 · Медиалига
Полузащитник сборной России Глебов: Можно сыграть со сборной Медиалиги
14 Ноября
17:27 · Медиалига
Тренер «Динамо» Ойеволе: «Это уже не медиафутбол, это пенсионерский футбольчик»
13 Ноября
20:15 · Россия. Премьер-лига
Сапогов может вернуться на футбольное поле
09 Ноября
17:49 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: Тюкавин положит 2DROTS минимум «трёшку»
31 Октября
15:02 · Медиалига
Аршавин высказался о возможном тренерстве в Медиалиге
12:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Гурцкая — о Карраскале: С «Уралом» вышел, как игрок, который будет усиливать 2DROTS, творил какую-то дичь
Все новости