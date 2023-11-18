Кузнецов выйдет в стартовом составе 2DROTS на матч с «Динамо»

Главный тренер медийного футбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов сыграет в товарищеском матче против московского «Динамо».

Стартовый состав 2DROTS: Сычёв (вр), Сальников, Семёнов, Гудаев, Степанов, Логинов, Кузнецов, Скляр, Ослоновский, Манаев, Прошляков.

Стоит сказать, что с первых минут в основе «Динамо» выйдет наставник команды Марцел Личка. Ознакомиться со стартовым составом «бело-голубых» можно по данной ссылке.

Контрольная встреча «Динамо» и 2DROTS должна стартовать в 17:30 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на спортивном портале LiveResult.