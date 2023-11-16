Личка — о медиафутболе: «Они умеют делать хорошее шоу»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о медийном футболе.

— Честно скажу, видел только пару игр из медиафутбола. Они умеют делать хорошее шоу, это позитивно. На них ходят болельщики в большом количестве. Хорошая идея провести такой матч, — передает слова Лички журналист Александр Боярский в своем телеграм-канале.

В субботу, 18 ноября, «Динамо» проведет товарищеский матч против двукратного чемпиона Медийной футбольной лиги — 2DROTS. Игра пройдет на домашнем стадионе «бело-голубых». Старт контрольного поединка запланирован на 17:30 по столичному времени.