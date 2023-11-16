Агент Холанна: «Счастлив ли Эрлинг в «Манчестер Сити»? Спросите у него сами»

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, рассказала, счастлив ли её клиент в своём нынешнем клубе.

«Счастлив ли Эрлинг в «Манчестер Сити»? Спросите у него сами. Я не говорю об обратном. Я знаю правду, но не собираюсь говорить за других. Думаю, великие спортивные достижения приходят только в том случае, если ты счастлив. Ты должен хорошо себя чувствовать и обладать определённой энергией», – цитирует Пименту издание Relevo.

Напомним, в последнее время стали появляться слухи о возможном переходе Холанна в мадридский «Реал». Эрлинг в нынешнем сезоне забил 13 голов в 12 матчах Английской премьер-лиги.